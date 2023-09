Retex punta sul sociale per guardare al futuro

Povertà, istruzione, uguaglianza di genere, lavoro e cambiamento climatico sono i temi sui quali Retex punta in maniera prioritaria, come l'azienda sottolinea nel suo primo report d'impatto, presentato oggi a Milano in occasione della Milano Green Week. A pochi mesi dalla trasformazione in società benefit, che ha formalizzato un percorso di responsabilità sociale d'impresa e di impegno etico già parte integrante del suo dna, Retex ha presentato il suo report, evidenziando come la trasformazione in chiave sostenibile delle aziende quale unica via possibile per la sopravvivenza stessa del business nel medio-lungo termine. "Nel report sono disponibili tutti i dettagli, in un mix di progetti interni, e dunque messi a segno da e per le nostre persone, e progetti esterni, ovvero realizzati in collaborazione con i singoli clienti. Ma quello che mi preme sottolineare è il motivo alla base della scelta di convogliare le nostre azioni all'interno della cornice dell'Agenda 2030 dell'ONU: vogliamo dare ai nostri interlocutori-chiave gli strumenti per leggere al meglio i traguardi raggiunti. Si tratta di un percorso di miglioramento continuo, che rappresenta prima di tutto una sfida per noi stessi" ha dichiarato Fausto Caprini, CEO di Retex. "La nostra unità di consulenza è trasversale a tutte le aree di business di Retex e lavora a stretto contatto con gli altri team, per garantire una offerta completa e distintiva. Lavoriamo per integrare le tematiche di sostenibilità nei business plan delle aziende. È questa la vera chiave di volta. Questione di etica, certo. Ma anche di business. Lo dice la finanza, lo dice il legislatore ma, soprattutto, lo dice il mercato. Con le nuove generazioni non più disposte ad accettare compromessi su temi centrali come ambiente e DE&I" ha detto Zornitza Kratchmarova, ESG lead di Retex.