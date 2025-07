Retelit investe nel Fwa, acquisisce MavianMax

Retelit investe nelle connessioni radio Fwa e potenzia la sua rete acquisendo l'operatore nazionale MavianMax. "L'acquisizione rafforza ulteriormente la nostra leadership nel mercato B2B aggiungendo nuove infrastrutture e competenze" ha dichiarato Jorge Álvarez, amministratore delegato di Retelit in una nota. "È un investimento strategico che consolida la nostra presenza sul territorio e rafforza la nostra missione di accelerare la trasformazione digitale del Paese" aggiunge.

MavianMax, fondata nel 2013 da Pier Luigi Guerra, è proprietaria di una rete composta da oltre 500 punti di accesso in tecnologia Fibra-Radio (FR) su tutto il territorio nazionale; Retelit invece, realizza reti private aziendali sull'intero territorio italiano.

Per Guerra, che resterà nella gestione, è una sorta di 'ritorno al futuro' perchè il suo curriculum, riportato su Linkedin, ricorda che è stato uno dei co-fondatori di una delle società (eVia) da cui poi è nata quella che oggi è Retelit. Guerra ha lavorato in Retelit fino al 2003, prima come chief technology officer, poi come chief operating officer e contribuendo a portarla in Borsa nel 2000.