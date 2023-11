Rete Climatica Italiana, Cop28 su tecnologia e finanze

La Cop28 di Dubai sarà incentrata su tecnologia e finanza, due temi su cui la presidenza emiratina è particolarmente attiva. Si prevedono annunci riguardanti l'aumento della finanza per l'adattamento e l'investimento triplicato nelle energie rinnovabili. La mitigazione non sarà un tema, poiché il lavoro è stato interrotto a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. I paesi dell'area del Golfo annunceranno progetti in altri paesi, soprattutto in Africa. Ci sarà un acceso scontro politico sul fondo per le perdite e i danni. Questo è quanto affermato da Jacopo Bencini, policy advisor del think tank Italian Climate Center, durante una webinar sulla Cop28 di Dubai, in programma dal 30 novembre al 12 dicembre.