Responsabilità di Fürstenberg (Ifis) più grande che mai

Secondo le stime del nostro Market Watch, alla fine del 2022 il totale del credito deteriorato da gestire in Italia sarà di oltre 300 miliardi di euro. Questa è una responsabilità più grande di sempre, ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio in apertura dell'Npl Meeting 2023 in corso a Cernobbio. Il banchiere ha aggiunto che l'insolvenza dei piccoli e medi debitori che ha fatto esplodere il mercato degli Npl tra il 2008 e il 2015 è il ritratto di una profonda crisi sociale, alla quale una banca come Ifis non può che rispondere con spirito di missione sociale. "In Banca Ifis ci sentiamo totalmente responsabili nella questione del debito deteriorato come strumento di riequilibrio sociale - ha sottolineato - e credo che questo si veda tutti i giorni nel lavoro che facciamo". Il rientro di un debito non è mai fine a sé stesso, ha proseguito, ma è direttamente collegato alla sostenibilità dell'intero sistema, soprattutto in un contesto incerto. Un debito non risolto, infatti, può provocare un effetto domino. Per questo motivo, oltre all'impegno sociale, è necessario un circuito virtuoso che preservi l'etica, la trasparenza, il dialogo, l'ascolto, la sostenibilità e il rispetto.