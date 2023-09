Responsabili UE a Bruxelles, l'Euro7 al centro della discussione

Prima dell'inizio del Consiglio Competitività a Bruxelles, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha scritto sul social network X di aver "incontrato i rappresentanti degli 8 Paesi del 'fronte della responsabilità' sul dossier del regolamento sui veicoli leggeri e pesanti Euro7, coordinato dalla Repubblica Ceca insieme a Italia e Francia". "Compatti per una visione concreta, pragmatica, realistica, a tutela del sistema sociale e industriale europeo", ha affermato Urso. Questi Paesi sono Italia, Francia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria, che a maggio hanno inviato un documento congiunto alla presidenza del Consiglio Ue e alla Commissione, in cui si definiva irrealizzabile il progetto della normativa euro 7 sul taglio delle emissioni delle auto.