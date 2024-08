Report Enea, in Italia tanti immobili vecchi da efficientare

La maggior parte degli edifici in Italia è vecchia e obsoleta dal punto di vista del risparmio energetico, ma gli efficientamenti migliorano. È questo il quadro che emerge dal report 'La consistenza del parco immobiliare nazionale', dell'agenzia per l'energia Enea. Il 60% delle costruzioni residenziali è stato realizzato prima del 1976, quando entrò in vigore la legge sul risparmio energetico. Lo stesso vale per il 12% degli edifici non residenziali. Dall'analisi degli Ape (Attestati di prestazione energetica) emerge però che le prestazioni energetiche degli immobili certificati sono migliorate: le classi meno efficienti (F-G) si sono ridotte del 4% nel residenziale e dell'1,5% nel non residenziale.