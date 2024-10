Rendimento del Bund sotto il 2% per la prima volta dal 2022

Il rendimento del Bund torna sotto il 2% per la prima volta dal dicembre del 2022. I titoli di Stato decennali della Germania sono scesi fino a un minimo dell'1,99% per effetto dei forti acquisti scattati sul comparto obbligazionario in scia alle scommesse su un nuovo taglio dei tassi da parte della Bce a ottobre, scommesse alimentate dal calo dell'inflazione nell'Eurozona e dalle aperture del governatore finlandese Olli Rehn.