Rendimenti Btp 5 e 10 anni salgono in asta

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha collocato oggi Btp a 5 e 10 anni, nonché Ccteu a 6 e 8 anni, per un totale di 9,5 miliardi di euro. In particolare, sono stati assegnati Btp a 5 anni per 5 miliardi di euro con un rendimento lordo del 4,41%, in crescita di 62 punti base, mentre il 10 anni (di cui sono stati collocati 3 miliardi di euro di titoli) ha raggiunto il 4,93%, con un aumento di 68 punti. Sono stati inoltre assegnati CCteu a 6 anni al 4,12% per 750 milioni di euro e CCteu a 8 anni al 4,89% sempre per 750 milioni.