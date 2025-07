Renault in forte calo in Borsa dopo la decisione di rivede al ribasso i suoi obiettivi annuali e con la nomina a ceo ad interim del direttore finanziario Duncan Minto, in attesa di trovare il successore di Luca De Meo che è passato al gruppo Kering. A Parigi il titolo ha registrato un calo del 16% in avvio di seduta, per poi attestarsi a -9,68% a 35,47 euro.