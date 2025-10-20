Renaissance Partners acquista piattaforma It Lodestar

Renaissance Partners acquista la piattaforma It Lodestar, basata a Milano che impiega 500 professionisti in tutta Italia. Come sottolinea una nota Renaissance "ha firmato accordi vincolanti per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Lodestar, piattaforma specializzata nella trasformazione digitale basata su soluzioni Microsoft, da Bravo Capital Partners II e da altri azionisti di minoranza". "I principali manager e imprenditori del gruppo reinvestiranno in misura significativa nell'operazione" rileva il comunicato.

Fondato nel 2022 il gruppo è l'unico operatore indipendente in Italia completamente specializzato nelle soluzioni Microsoft. Sulla base delle performance attuali, i ricavi previsti per il 2025 superano gli 80 milioni di euro. Fabio Luinetti, Ceo di Lodestar dal 2023, continuerà a guidare il gruppo in questa nuova fase di espansione.

Renaissance Partners affiancherà il management nell'implementazione di un piano di creazione di valore. Per Giovanni Camisassi, Partner di Renaissance Partners "con l'accelerazione degli investimenti IT da parte delle Pmi italiane, Lodestar è perfettamente posizionata per guidare questa evoluzione. Il Gruppo si integra perfettamente nella nostra area Technology & Professional Services, rafforzando il nostro posizionamento come partner di riferimento per le aziende protagoniste della trasformazione digitale in Italia".