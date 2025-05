Remo Sartori e Decor Space premiati ai Made in Italy Days di Amazon

Il brand di cravatte sartoriali Remo Sartori e Decor Space, specializzato in prodotti di arredamento per casa, ufficio e giardino - e altrettante dal Veneto: Fler World, brand di rasoi ricambiabili e Forme di Lucchetta, evoluzione strategica dell'azienda orafa Lucchetta 1953. La consegna del riconoscimento è stata anche l'occasione per celebrare i 10 anni della vetrina Made in Italy di Amazon, di cui fanno parte le aziende premiate. L'evento è stato inserito inoltre tra le attività legate alla quarta edizione dei Made in Italy Days, iniziativa di valorizzazione di migliaia di prodotti italiani, che si terrà dal 26 maggio al 2 giugno. "Con questo premio, e con i Made in Italy Days, vogliamo valorizzare proprio le storie di imprenditrici e imprenditori che ogni giorno innovano, mantengono vive le tradizioni e fanno conoscere l'unicità del saper fare italiano" ha spiegato Giorgio Busnelli, vp e country manager di Amazon Italia.