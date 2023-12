Regali di Natale, Confcommercio, spesa media di 186 euro a testa

In Italia, 43 milioni di persone faranno regali per il Natale 2023, con una spesa media di 186 euro a testa, in aumento rispetto ai 165 euro dell'anno precedente, al netto dell'inflazione. Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio, la spesa complessiva raggiungerà 8 miliardi di euro, un livello superiore a quello del 2022 e del 2021 (7,1 miliardi e 7,8 miliardi ai prezzi del 2023), ma inferiore a quello del 2020 (8,3 miliardi) e al periodo pre-Covid. Oltre il 73% degli intervistati farà regali e circa 4 su 10 di quelli che li faranno considerano l'acquisto di doni "una spesa piacevole da affrontare".