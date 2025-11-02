Reddito disponibile reale Italia nel 2024 inferiore al 2008

Il reddito disponibile lordo reale pro capite delle famiglie in Italia nel 2024 era in leggera crescita sul 2023 ma ancora inferiore a quello del 2008, unico caso in Europa insieme alla Grecia.

E' quanto emerge dal Report Eurostat appena pubblicato sui redditi reali secondo il quale fatto 100 il 2008 l'Italia nel 2024 si attesta per il reddito disponibile delle famiglie a 95,97 a fronte del 114,29 dell'Ue a 27 e del 109,40 dell'area euro.

In Germania l'indice nel 2024 è salito al 116,20, in Francia al 113,45 e in Spagna al 103,94. In Italia si è registrata una crescita rispetto al 94,64 del 2023 ma meno rapida di quella segnalata nei Paesi più grandi.