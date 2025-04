Recupero dei listini asiatici grazie a Wall Street e dichiarazioni di Trump sui dazi

Seduta positiva sui listini asiatici in scia al recupero di Wall Street e alle parole di Donald Trump che ha detto di non voler licenziare il presidente della Fed Jerome Powell, sul quale è in pressing affinché tagli i tassi. Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti secondo cui i dazi contro la Cina caleranno in modo sostanziale rispetto agli attuali livelli ha smorzato inoltre la tensione sul fronte della guerra commerciale fra i due paesi. Non a caso sono in recupero anche il petrolio e il dollaro rispetto maggiori valute come lo yen. Tokyo è in rialzo dell'1,85%, Hong Kong guadagna il 2,3% mentre hanno limato i guadagni Shanghai (+0,11%) e Shenzhen (+0,97%). Vola invece Taiwan (+4,5%) in un recupero trainato dal gruppo di semiconduttori Tsmc (+7%).