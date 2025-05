Record di ricavi e utili per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 2024

Conti record nel 2024 per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), di cui è socio unico: 613 milioni di ricavi (+9% sul 23), 231 milioni di Ebitda e 152,5 milioni di risultato netto (+11% sul '23), il migliore mai raggiunto nella storia di Ipzs. Lo annuncia una nota dell'istituto che erogherà al Mef un dividendo pari a 144.885.465,84 il più alto della storia corrispondente all'intero risultato netto conseguito, detratta la sola quota destinata a riserva (5%, corrispondente a 7.625.550,83 euro).

"Il bilancio d'esercizio 2024 racconta di un'azienda in ottima salute - spiega il presidente Paolo Perrone - tutti i principali indicatori economico-finanziari sono in netta crescita per il secondo anno consecutivo. E questo nonostante gli effetti negativi della perdita di alcuni rami di business molto rilevanti per la Società, in particolare quello delle comunicazioni legali sulla Gazzetta Ufficiale".

L'approvazione del bilancio è stata l'occasione anche per salutare l'amministratore delegato Francesco Soro che da oggi prenderà servizio al Mef, come capodipartimento dell'Economia: "A nome di tutta l'azienda - prosegue il presidente Perrone - voglio ringraziare l'avvocato Soro per l'eccellente lavoro svolto in questi due anni e augurargli il meglio per il nuovo incarico".