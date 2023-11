Record di partecipazione al Pmi Day 2023, Confindustria

Oggi prende il via la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, organizzata da Piccola Industria Confindustria insieme alle Associazioni del Sistema, con una serie di iniziative in contemporanea in tutte le regioni, programmate anche in altre date. Secondo una nota, sono circa 1.300 le imprese coinvolte, quasi 700 le scuole medie e superiori e oltre 49.000 i partecipanti: numeri che confermano e superano il record raggiunto lo scorso anno. A questa edizione 2023 del Pmi Day è stato dedicato il tema della libertà, come ha sottolineato il Presidente della Piccola Industria di Confindustria, Giovanni Baroni, intervenuto all'evento organizzato da Confindustria Brescia presso il Salone Vanvitelliano di Palazzo della Loggia. Baroni ha sottolineato che, oggi più che mai, è necessario avere maggiore consapevolezza di questo valore, minato dalla grande instabilità e dai conflitti che coinvolgono Ucraina e Medio Oriente.