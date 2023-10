Record di crociere nel 2023, boom per Msc e Massa

"Il 2023 è un anno di assoluto record per l'industria delle crociere in Italia: nei porti italiani, entro la fine dell'anno, transiteranno, grazie alle unità da crociera di tutto il mondo, quasi 13 milioni di ospiti; anche per Msc è un anno da record e nel quale Napoli è stata protagonista con due navi per tutta l'estate e anche in inverno ogni settimana nello scalo partenopeo ci sarà una nave Msc, ciò anche in una logica di destagionalizzazione della vacanza". Così Leonardo Massa, managing director Italia di Msc Crociere, oggi a margine dello spettacolo 'Lezioni di napoletanità' a bordo della Msc World Europa. "Come Msc Crociere - ha aggiunto Massa - nel 2023 supereremo nel mondo 4 milioni di ospiti e il mercato italiano, con Napoli in particolare, si confermerà centrale nel progetto di crescita e di sviluppo della Compagnia. Quattro milioni di persone hanno scelto di fare una vacanza Msc il che significa come notti alberghiere circa 28 milioni di 'bed nights' e quasi 84 milioni di pasti serviti".