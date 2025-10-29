Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Bonus mamme 2025Uragano Melissa liveIsraele GazaPonte sullo StrettoMorto James Senese
Acquista il giornale
Ultima oraReale Mutua, scomparso Iti Mihalich, presidente onorario
29 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Reale Mutua, scomparso Iti Mihalich, presidente onorario

Reale Mutua, scomparso Iti Mihalich, presidente onorario

Ruoli di vertice in tutte le principali società del gruppo

Ruoli di vertice in tutte le principali società del gruppo

Ruoli di vertice in tutte le principali società del gruppo

Reale Mutua comunica "con profondo cordoglio" la scomparsa di Iti Mihalich, presidente onorario della società e "protagonista assoluto della sua storia moderna". Nato a Fiume il 22 settembre 1931, Mihalich ha dedicato oltre sessant'anni alla crescita del Gruppo Reale, "contribuendo in modo determinante alla sua espansione nazionale e internazionale".

Laureato in Matematica, ha ricoperto ruoli di vertice in tutte le principali società del gruppo: direttore generale di Reale Mutua dal 1982 al 1996, presidente del Consiglio d'amministrazione dal 2003 al 2018, successivamente amministratore fino al 2022. "Ha guidato con visione e rigore" anche Banca Reale, Italiana Assicurazioni, Reale Immobili, Blue Assistance, Reale Seguros Generales e Reale Vida y Pensiones, contribuendo alla nascita e allo sviluppo delle attività in Spagna e America Latina.

L'attuale presidente, Luigi Lana, ha aggiunto: "Con la scomparsa di Iti Mihalich perdiamo un uomo di straordinaria levatura, che ha saputo interpretare con passione e lungimiranza il ruolo di guida in momenti cruciali. Il suo impegno instancabile e la sua dedizione per Reale Mutua resteranno per sempre impressi nella nostra memoria".

"Iti Mihalich - ha detto Luca Filippone, direttore generale di Reale Group - è stato un pilastro per Reale Mutua e per tutti noi. La sua intelligenza, il suo senso etico e la sua capacità di anticipare il futuro hanno reso possibile la trasformazione del nostro Gruppo in una realtà internazionale, solida e rispettata. Ci lascia un'eredità di valori e di visione che continueranno a guidarci".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata