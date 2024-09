Rea Group rinuncia all'acquisizione di Rightmove

L'australiano Rea Group, controllato dall'impero News Corp di Rupert Murdoch, ha abbandonato il tentativo di acquisizione di Rightmove, il maggiore portale immobiliare online del Regno Unito, dopo essersi visto respingere la quarta offerta presentata, da 6,2 miliardi di sterline (7,4 miliardi di euro). In una nota il gruppo ha dichiarato di non voler fare una proposta formale prima della scadenza di oggi pomeriggio (alle 16 ora locale) fissata in base alla normativa vigente nel Regno in materia di acquisizioni societarie.