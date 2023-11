Ravvedimento speciale, dichiarazioni entro il 20 dicembre

Più tempo, fino al 20 dicembre, per aderire, ma in un'unica rata, alla regolarizzazione prevista dal ravvedimento speciale sulle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti. La finestra di tempo, scaduta il 30 settembre, si riapre con il via libera della commissione Finanze del Senato a un emendamento di Forza Italia a firma Daniela Ternullo e Claudio Lotito. Il ravvedimento speciale, previsto dalla scorsa finanziaria, consente di sanare le irregolarità sulle dichiarazioni versando un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.