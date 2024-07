Rapporto su Ia, il 31% degli italiani non l'ha ancora usata

Quasi un italiano su tre (il 31%) non ha ancora utilizzato tecnologie basate sull'Intelligenza artificiale e in particolare sono soprattutto gli ultra 54enni a essere più distanti (il 43%). La metà di chi attualmente non le utilizza dichiara, tuttavia, la propria intenzione ad adoperare sistemi di Ia nel prossimo futuro. È quanto emerge dal quarto Rapporto Ital Communications-Iisfa (Associazione italiana digital forensics) sull'Intelligenza artificiale in Italia, presentato oggi al Senato e realizzato in collaborazione con l'Istituto Piepoli e Assocomunicatori. Secondo la ricerca, è dunque il 69% degli italiani ad utilizzare per ora qualche tipo di tecnologia o applicativo che si basa sull'Ia e la diffusione è quasi totale presso i giovani (83%). Nel dettaglio delle tipologie di tecnologie ricordate/utilizzate, si tratta soprattutto di assistenti virtuali (53%) e di app di Ia Generativa, citate da circa il 30% delle persone.