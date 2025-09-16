Randstad seleziona 1.000 lavoratori per Milano Cortina

Randstad, partner delle risorse umane dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, cerca 1.000 lavoratori per collaborare con Fondazione Milano Cortina 2026.

Per selezionare i profili è stato organizzato un Recruiting day il prossimo 22 settembre 2025 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede di Fondazione Milano Cortina 2026 in via della Boscaiola 26, senza bisogno di prenotazione, aperto a tutte le persone alla ricerca di un impiego che permetta di prendere parte a un evento sportivo di portata globale e di contribuire al suo successo.

Randstad ricerca quasi 400 persone per l'area di Milano, 300 per quella di Cortina e Anterselva, 150 per la Val di Fiemme, 210 per la Valtellina e 20 a Verona, con profili per l'area eventi, press e media, trasporti, facilities, ospitalità, risorse umane e Ict.