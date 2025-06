Quotazioni benzina e gasolio in calo: impatto sulla fattura petrolifera

"La discesa delle quotazioni di benzina e gasolio si è riflessa nella fattura petrolifera che lo scorso anno è stata a 22,2 miliardi di euro (6,6 miliardi in meno del 2023), con una stima 2025 di ulteriore calo di circa 3 miliardi a 19,3 (-15%)". Lo ha detto il presidente dell'Unem, Gianni Murano, in occasione dell'assemblea annuale. La fattura energetica, è stimata stabile. "Nel 2024 è stata pari a 51,1 miliardi di euro, 16 miliardi in meno del 2023, e si attende lo stesso importo anche per il 2025 nonostante il calo del petrolio, data la tenuta dei prezzi del gas e dell'energia elettrica su livelli elevati" ha detto Murano.