Quasi 10 milioni iscritti a fondi pensione, 243 miliardi risorse

Le risorse accumulate presso le forme complementari sono pari a "243,4 miliardi" nel 2024, con un progresso, rispetto all'anno precedente, dell'8,5%, derivante "per circa due terzi dal risultato degli investimenti, per un terzo dal saldo contributi-prestazioni". Lo si legge nella relazione della Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, presentata oggi, alla Camera. Sono quasi 10 milioni gli iscritti alla previdenza integrativa (4% in più del 2023).