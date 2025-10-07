Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Missili TomahawkUcraina RussiaIlaria Salis immunitàPensioni manovra 2026Luna piena oggi
Acquista il giornale
Ultima oraQualcomm compra l'italiana Arduino, che resta indipendente
7 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Qualcomm compra l'italiana Arduino, che resta indipendente

Qualcomm compra l'italiana Arduino, che resta indipendente

L'operazione guarda ai chip per l'Ai della società di Ivrea

L'operazione guarda ai chip per l'Ai della società di Ivrea

L'operazione guarda ai chip per l'Ai della società di Ivrea

Qualcomm Technologies ha comprato l'azienda italiana di software e hardware open source Arduino con un'operazione volta a "rafforzare gli sviluppatori facilitando l'accesso al portfolio di tecnologie e prodotti senza rivali" in linea con la recente integrazione nel gruppo americano di Edge Impulse e Foundries.

Lo si legge in un comunicato sul sito del gruppo americano attivo nella progettazione e commercializzazione di semiconduttori e tecnologie per le telecomunicazioni wireless. Nella nota - che non specifica i dettagli economici dell'operazione - si legge che il closing dell'operazione è soggetta ai via libera regolamentari.

La combinazione dei prodotti di Arduino all'interno di Qualcomm - a partire da Uno Q, la scheda con Ai e Linux integrati - "darà una spinta alla produttività degli sviluppatori in tutti i settori". Arduino manterrà il suo brand indipendente e a seguito dell'operazione "gli oltre 33 milioni di utenti attivi della comunità Arduino avranno accesso alla dotazione tecnologica e alla dimensione globale di Qualcomm".

"Unire le forze con Qualcomm ci permette di accelerare il nostro impegno all'accessibilità e all'innovazione", dichiara il Ceo di Arduino Fabio Violante. Con le recenti acquisizioni culminate con Arduino "acceleriamo la nostra visione tesa a democratizzare l'accesso ai nostri prodotti all'avanguardia nell'Ia e nei computer per la comunità globale degli sviluppatori", dice Nakul Duggal, general manager del gruppo per automotive, industria ed embedded IoT.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata