Qonto, 'nel 2024 fase di consolidamento per il fintech'

Un settore che entrerà in una fase di consolidamento, l'utilizzo sempre maggiore dell'intelligenza artificiale e l'attenzione ai criteri Esg. Questi alcuni dei sei temi maggiori che il fintech affronterà nel 2024 secondo un'indagine svolta da Qonto, la soluzione di business finance management,m su un campione di 2000 figure senior della finanza in Francia, Italia, Spagna e Germania. In particolare dopo gli ultimi anni di crescita esponenziale e una forte concorrenza, con il contesto economico difficile attuale, arriverà il consolidamento. Inoltre come in moltissimi settori, "L'intelligenza artificiale sta avendo un impatto molto importante anche sul Fintech e continuerà ad averlo anche nel prossimo futuro". Il terzo tema sarà "la sempre maggiore integrazione dei pagamenti biometrici che rivoluzionerà l'esperienza delle transazioni finanziarie, offrendo livelli di sicurezza e comodità molto elevati. Inoltre proseguirà la crescita del Buy Now Pay Later e dell'open banking dove il 2024 "sarà testimone di una crescente collaborazione tra istituzioni finanziarie, Fintech e regolatori per sviluppare standard e protocolli che bilancino l'innovazione con la sicurezza, consentendo al concetto di open banking di consolidarsi come un pilastro fondamentale del sistema finanziario globale". Infine l'Esg. "L'attenzione verso la sostenibilità è sempre più centrale e spinge anche le aziende Fintech a considerare non solo i rendimenti finanziari, ma anche l'impatto ambientale, sociale ed etico delle proprie attività. Si assisterà sempre di più allo sviluppo di soluzioni innovative e di prodotti finanziari che rispecchiano questi criteri, consentendo a clienti e aziende di prendere decisioni finanziarie allineate con valori sostenibili."