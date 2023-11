Qe, prezzo medio benzina self a 1,81 euro al litro

Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa arretrano leggermente con la benzina che segna il nuovo minimo dell'anno (1 millesimo sotto il livello toccato lunedì). Lo sottolinea Quotidiano energia affermando che il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,810 euro al litro (1,811 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,798 e 1,818 euro al litro (no logo 1,809). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,787 euro al litro (contro 1,790), con i diversi marchi tra 1,777 e 1,798 euro al litro (no logo 1,783). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,953 euro al litro (rispetto a 1,954), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,887 e 2,022 euro al litro (no logo 1,866). La media del diesel servito è 1,930 euro al litro (1,932 il dato precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,866 e 2,001 euro al litro (no logo 1,840). I prezzi medi praticati del Gpl si collocano tra 0,726 e 0,748 euro/litro (no logo 0,713). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,430 e 1,558 euro al litro (no logo 1,462).