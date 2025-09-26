Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
26 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Q8, nostro operato sempre corretto, valutiamo ricorso

Con riferimento alla notizia della decisione di condanna dell'Azienda nell'ambito del procedimento Antitrust I864 relativo ai costi dei biocarburanti, la Q8 desidera manifestare la propria sorpresa per l'esito della procedura, certa che il proprio operato si sia sempre attenuto al pieno rispetto della normativa vigente, compresa la disciplina in materia concorrenziale e di tutela del consumatore, nonché ai più alti standard di etica commerciale.

Così Q8 in una nota nella quale precisa che: "L'Azienda si riserva di analizzare nel dettaglio le motivazioni del provvedimento, traendone le opportune conseguenze anche in termini di eventuale impugnativa innanzi al Tar".

