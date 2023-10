Putin: la Russia e la Cina puntano a una cooperazione paritaria

La Russia e la Cina, "come la maggior parte dei Paesi condividono il desiderio di una cooperazione paritaria nel mondo". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo alla cerimonia di apertura del forum sulla Belt and Road Initiative (Bri), in corso nella Grande sala del popolo a Pechino. Il leader del Cremlino ha dedicato gran parte del suo discorso lodando la Cina e il suo successo nell'ambito della Bri. "Quando iniziamo qualcosa di grande, ci aspettiamo che abbia successo, ma considerando la scala globale, è difficile aspettarsi che tutto vada bene. I nostri amici cinesi lo hanno fatto", ha detto lo zar. Putin ha aggiunto che la Russia è "in sintonia" con l'importanza della Belt and Road Initiative e con i piani della Cina che cerca la cooperazione invece della rivalità, ringraziando il presidente Xi Jinping per lo sviluppo finanziato da Pechino verso il "nuovo mondo".