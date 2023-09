Putin autorizza Intesa a vendere asset russi

Il Presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto che permette a IntesaSanpaolo di vendere o trasferire il 100% dei suoi asset in Russia, come riportato da Bloomberg. Già ad agosto era emerso che Intesa, che nel frattempo aveva ridotto progressivamente la sua esposizione in Russia, stava ottenendo tale autorizzazione, e l'ordine presidenziale firmato apre la strada a una cessione che si profilava fin dall'inizio della guerra in Ucraina. Intesa ha già svalutato il valore azionario della sua unità russa, e l'Amministratore Delegato Carlo Messina ha più volte affermato che la banca è impegnata a ridurre ulteriormente le sue esposizioni in Russia, già tagliate di oltre il 75%, portandole allo 0,2% del totale dei crediti alla clientela del gruppo.