Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
25 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Puma chiude brillante in borsa dopo voci su mosse Pinault, +16%

Advisor al lavoro per cercare un acquirente del marchio tedesco

Chiusura brillante per Puma in borsa a Francoforte dopo le indiscrezioni sulle mosse della famiglia Pinault. Il titolo ha guadagnato quasi il 16% a 21,73 euro spinto dalle ipotesi che il principale azionista di Kering stia valutando alcune opzioni tra cui la cessione della propria partecipazione del 29% in Puma.

Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita fonti bene informate, gli advisor dei Pinault avrebbero già contattato alcuni potenziali acquirenti come Anta Sports Product e Li Ning oltre a produttori Usa e fondi in Medio Oriente.

Da tempo il colosso tedesco dell'abbigliamento e delle calzature sportive non naviga in buone acque e i titoli hanno perso oltre il 50% nell'ultimo anno a causa di un crollo della domanda e dei dazi Usa.

