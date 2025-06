Prysmian vince la sfida 'Quick & Simple Substation' con soluzioni per sottostazioni elettriche

La soluzione di Prysmian per le sottostazioni elettriche ha vinto la sfida 'Quick & Simple Substation' lanciata dai gestori di rete olandesi Alliander, Enexis e Stedin, superando altri 13 partecipanti. La sfida - spiega dal quartier generale di Milano il colosso multinazionale dei cavi - è stata lanciata per "individuare soluzioni innovative per velocizzare la realizzazione di sottostazioni di media tensione". La soluzione proposta da Prysmian sarà adottata nei Paesi Bassi e - sottolinea l'azienda - rappresenta un "modello replicabile a livello globale, con un potenziale impatto su centinaia di reti elettriche e, in ultima analisi, su milioni di utenti in tutto il mondo".

Per le nuove sottostazioni olandesi Prysmian ha ideato un sistema di media tensione 'plug-and-play', composto da un cavo flessibile con connettore pre-installato. In questo modo vengono ridotti i tempi di installazione assicurando una rete "più robusta, sicura e resiliente" e vengono rispettati gli obiettivi strategici di raggiungere oltre il 55% del fatturato proveniente da soluzioni sostenibili e portare al 30% la 'New Product Vitality', ossia la capacità dei nuovi prodotti di generare ricavi, entro il 2028.