Prysmian investe 245 milioni in Nord America per l'elettrificazione USA

Parte dallo stabilimento di Encore Wire in Texas, a pochi chilometri da Dallas, l'elettrificazione degli Usa su cui Prysmian scommette per i prossimi anni. Il gruppo ha annunciato con il piano strategico al 2028 un investimento extra di 245 milioni di euro in Nord America per potenziare la produzione di cavi di media tensione, completando il progetto entro il 3/o trimestre del 2027.

A McKinney si trova l'unico stabilimento Usa di Encore Wire, che dallo scorso anno è entrata nell'orbita di Prysmian, che è in grado di produrre fino a oltre 11 milioni di tonnellate di cavi all'anno, con rame proveniente principalmente dagli Usa e alluminio in arrivo per il 50% dal Canada e per l'altra metà dagli States.

L'impianto, che è il più grande al mondo per la realizzazione di cavi, è in grado di "evadere un ordine in 24 ore", spiega l'amministratore delegato di Prysmian America Andrea Pirondini. "Le persone che lavorano qui - sottolinea - riescono davvero a fare miracoli".

Una particolarità dell'impianto, nato nel 1989, con un primo nucleo che pian piano si è sviluppato fino a contare 7 unità produttive, è di riciclare il rame, riuscendo a raggiungere il 35% della produzione con materiale usato proveniente principalmente dai clienti di Encore. Il rifiuto viene selezionato e lavorato per poi essere trasformato in nuova materia prima.

Tra i clienti di Encore figura la commessa vinta di recente per la realizzazione del data Center Stargate ad Abilene in Texas. Si tratta - spiega Pirondini - "della più grande mai sottoscritta per opere simili". Il contratto vale 118 milioni di dollari (circa 106 milioni di euro) e coinvolge tra gli altri Open Ai, Softbank, Oracle ed Mgx.