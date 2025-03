Prysmian approva Piano Strategico 2025-2028: crescita del margine operativo e generazione di cassa

Il consiglio di amministrazione di Prysmian ha approvato il Piano Strategico 2025-2028 con un margine operativo lordo compreso tra 2,95 e 3,15 miliardi di euro a fine periodo. Il dato si confronta con gli 1,93 miliardi del 2024. Prevista una generazione di cassa complessiva di "circa 5 miliardi di euro" dopo aver raggiunto una quota compresa tra 1,5 e 1,7 miliardi di euro nell'ultimo anno. Il gruppo attivo nella produzione di cavi elettrici e per le Tlc prevede una crescita media annua dell'utile per azione compresa tra il 15 e il 19%. Quanto ai ricavi, il 55% sarà generato dalla fornitura di soluzioni complete, oggi ferme al 28%. In questo modo il gruppo prosegue nell'obiettivo di andare oltre la semplice fornitura di prodotti.

Le previsioni comprendono il contributo dell'acquisizione di Channel annunciata nella vigilia, che sarà pari a 150 milioni di euro nel margine operativo lordo rettificato del 2028.