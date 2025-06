Prysmian, 500 milioni di dollari per nuovo impianto in Texas

Prysmian annuncia un investimento di 500 milioni di dollari (435,63 milioni di euro) per l'espansione del sito produttivo di Encore Wire in Texas a McKinney, nei pressi di Dallas. Un "passo strategico" - viene spiegato - nell'evoluzione dell'azienda da produttore di cavi a "fornitore di soluzioni integrate per supportare la transizione energetica, la crescita dei data center e il rafforzamento delle reti elettriche negli Stati Uniti".

Prevista costruzione di un nuovo stabilimento di oltre 60mila metri quadrati per la produzione di cavi di media tensione, con un "significativo incremento della capacità produttiva e la creazione di 120 nuovi posti di lavoro.