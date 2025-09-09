Proxima Fusion estende finanziamento, investe anche Cdp Venture

Nuovi investitori per Proxima Fusion, la start up impegnata nello sviluppo della fusione nucleare, con l'arrivo anche di Cdp Venture Capital. Come si legge in una nota è stato esteso, per 15 milioni di euro, l'ultimo round di finanziamento Series A annunciato lo scorso giugno portando la raccolta totale a 200 milioni. L'operazione mira a dotare l'Europa di "una propria azienda sovrana nel settore della fusione".

Cdp Venture Capital ha investito sia attraverso il proprio fondo Large Ventures che attraverso il comparto Energy Tech del fondo Corporate Partners I, un veicolo di investimento dedicato al supporto di startup e scale-up innovative che sviluppano tecnologie per la transizione energetica, tra cui mobilità sostenibile, smart grid, stoccaggio ed energie rinnovabili. L'ingresso di Cdp Venture Capital nel capitale di Proxima Fusion "riflette la crescente attenzione anche dell'Italia verso l'energia da fusione come una tecnologia strategica per l'indipendenza energetica e per la leadership industriale europea".

Oltre a Cdp ha investito anche il fondo del Consiglio Europeo per l'Innovazione che si aggiunge a quelli del DeepTech & Climate Fonds e dell'High-Tech Gründerfonds - entrambi sostenuti dal Ministero tedesco dell'Economia e dell'Energia - così come quello di Bayern Kapital, controllato da LfA Förderbank Bayern, e della no profit Max Planck Foundation.