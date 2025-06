ProSiebenSat.1: Offerta PPF del 17,4% troppo bassa, Cda neutrale

ProSiebenSat.1 riconosce e apprezza "l'aumento dell'impegno di PPF e il sostegno espresso alla strategia di ProSiebenSat.1" ma il prezzo dell'offerta, con un premio del 17,4% è comunque troppo basso secondo il gruppo media tedesco. Il prezzo "non riflette adeguatamente il potenziale di guadagno e il valore a lungo termine di ProSiebenSat.1 e non è quindi appropriato da un punto di vista finanziario" e il Cda che si è opposto a Mfe ora si mantiene "in posizione neutrale sull'accettazione dell'offerta".

Ppf offre 7 euro per azione in contanti per l'acquisizione di un massimo di circa 31,8 milioni di azioni ProSiebenSat.1 (corrispondenti a circa il 13,64% del capitale sociale di ProSiebenSat.1), più alta di circa il 21,7% rispetto al prezzo di offerta figurativo posto dai MFE (5,75 euro). In una nota il gruppo media ricorda che entrambe le offerte terminano contemporaneamente alla mezzanotte del 13 agosto.