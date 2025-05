ProSiebenSat.1 Media: Confronto tra le offerte di Ppf e Mfe-Mediaset

"Il nostro è un approccio matematico, è chiaro che un'offerta di sette euro è più elevata di una con valore 5,7". Così Martin Mildner, direttore finanziario di ProSiebenSat.1 Media, risponde a una domanda degli analisti finanziari sulle offerte lanciate da Ppf e da Mfe-Mediaset sulla società media tedesca.

Lunedì scorso il gruppo ceco, accreditato di quasi il 15% di partenza, ha infatti annunciato un'Opa parziale per arrivare fino al 29,9% di Prosieben a sette euro per azione mentre il Biscione, già oltre il 30%, ha lanciato un'offerta al minimo di legge a un valore 5,74 euro, comprendendo una piccola parte in azioni.

"Il dialogo con tutti gli azionisti è molto costruttivo - aggiunge Mildner durante la conference call sui dati del primo trimestre dell'anno - e noi proseguiamo con convinzione nelle nostre strategie".

In Borsa a Francoforte il titolo Prosieben resta poco sopra il valore dell'Opa di Ppf in calo dello 0,8% a 7,04, mentre il titolo Mfe B, il più rappresentativo con 10 diritti di voto, in Piazza Affari si conferma in calo attorno all'1% a 4,34 euro.