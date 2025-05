Prosieben: Ricavi in calo nel primo trimestre 2025, ma confermato l'outlook annuale

Nel primo trimestre dell'anno il gruppo media Prosieben, del quale Mfe-Mediaset è primo azionista con poco più del 30% delle quote, ha registrato ricavi di 855 milioni, in calo dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una perdita adjusted di 14 milioni contro un utile precedente di 8 milioni.

Prosieben, con un'opa al minimo di legge lanciata dalla stessa Mfe-Mediaset e una per salire fino a sfiorare il 30% dal gruppo ceco Ppf, conferma le stime per l'intero 2025.

Il margine operativo lordo adjusted nel primo trimestre per Prosieben è sceso del 39%, a 44 milioni, soprattutto per "il calo dei ricavi nel settore pubblicitario della Tv lineare, altamente redditizio ma anche molto sensibile ai cicli economici", afferma la società bavarese. In crescita invece la piattaforma di streaming Joyn e i ricavi da distribuzione e produzione.

L'outlook 2025 è confermato, tenendo conto del deconsolidamento di Verivox: il gruppo punta a un fatturato di 3,85 miliardi (più/meno 150 milioni), con un aumento previsto dei ricavi pubblicitari nel settore dell'intrattenimento nell'area di lingua tedesca di circa il 2% per l'intero anno, dopo un calo nel primo semestre. Le stime citano anche un margine operativo lordo rettificato di 520 milioni (più/meno 50 milioni di euro) per l'intero anno.

"È stato confermato che la situazione economica è ancora difficile e che i ricavi pubblicitari nell'area di lingua tedesca diminuiranno nella prima metà dell'anno: in questo contesto, i ricavi del nostro gruppo e il margine operativo lordo si stanno muovendo come previsto", commenta Martin Mildner, direttore finanziario di ProSiebenSat.1 Media, aggiungendo che "siamo fiduciosi che i ricavi pubblicitari torneranno a crescere anche nella seconda metà dell'anno".