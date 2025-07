Prosieben, il rilancio di Mfe è benvenuto, lo valutiamo

"Diamo il benvenuto all'incremento dell'offerta di Mfe", perché "ne sottolinea il ruolo di investitore a lungo termine e il continuo impegno in ProSiebenSat1". Lo afferma l'amministratore delegato del gruppo tedesco Bert Habets in una nota diffusa a seguito dell'annuncio di Mfe di aumentare la propria offerta pubblica di acquisto volontaria a 4,48 euro, con una componente in denaro immutata ed una in carta, pari a 1,3 azioni MFE A per ogni titolo tedesco. "Valuteremo presto l'incremento dell'offerta - prosegue - così come il potenziale di valore indicato nel comunicato ufficiale di Mfe".