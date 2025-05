Prosieben: Habets sottolinea l'importanza dei media indipendenti nell'assemblea

"Svolgiamo un ruolo importante nel plasmare le opinioni, informiamo, e forniamo contesto. In modo affidabile, indipendente e con i più alti standard giornalistici. Viviamo in tempi turbolenti, in tutto il mondo". Così l'amministratore delegato di Prosieben, Bert Habets, aprendo l'assemblea del gruppo media tedesco, del quale Mfe-Mediaset da primo azionista ha lanciato un'Opa al minimo di legge per potersi muovere liberamente oltre il 30% del capitale.

"Viviamo in un mondo in continua lotta per un nuovo equilibrio di potere. L'Europa, e in particolare la Germania, dovranno salvaguardare le proprie fonti di notizie e informazione indipendenti e affidabili. Questo rende i media indipendenti ancora più importanti. I social media non sono una fonte affidabile di notizie. La democrazia ha bisogno di una diversità di opinioni ben informate", aggiunge l'a.d. della società bavarese, sulla quale i cechi di Ppf hanno lanciato un'Opa parziale per poter arrivare a sfiorare il 30%.

Oggi l'assemblea di Prosieben nomina anche tre componenti del Consiglio di Sorveglianza, tra i quali il successore del presidente uscente Andreas Wiele. Lo stesso Consiglio ha proposto al suo posto Maria Kyriacou "che porta con sé quasi 30 anni di esperienza di leadership nel settore dei media a livello globale, con una profonda competenza in strategia, operations e finanza", spiega Habets. Il management chiede inoltre la conferma di Katrin Burkhardt e Simone Scettri nel Consiglio.

"Nella seconda metà dell'anno prevediamo risparmi sui costi a due cifre in milioni, già inclusi nelle ultime stime: i risparmi lordi annualizzati nel 2026 e oltre ammonteranno a oltre 100 milioni l'anno", aggiunge Habets, aggiungendo che rispetto allo scorso anno il gruppo tedesco prevede una distribuzione dei ricavi opposta, con un primo semestre del 2025 più debole e un secondo semestre più forte. "Con la vendita di Verivox abbiamo rivisto le nostre previsioni: prevediamo che i nostri ricavi raggiungeranno i 3,85 miliardi, con un margine di 150 milioni. Per il nostro margine operativo lordo rettificato prevediamo 520 milioni, con un margine di 50 milioni, e un utile netto rettificato di 215 milioni", conferma l'amministratore delegato nel discorso di apertura dell'assemblea.

Il titolo del gruppo tedesco in Borsa a Francoforte si muove calmo attorno ai 7,17 euro, poco sopra quindi i sette euro dell'offerta di Ppf.