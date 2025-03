Proroga per le PMI sull'assicurazione catastrofi: l'appello di Liverani dell'ANIA

"Prevedere una proroga, da parte del Governo, per le imprese piccole e medie, finalizzata a consentire loro di prepararsi meglio alla scelta delle soluzioni disponibili sul mercato, è comprensibile. Questo farà, in ogni caso, crescere la conoscenza da parte delle aziende delle diverse soluzioni e la consapevolezza che con costi non eccessivi potranno soddisfare i bisogni di protezione derivanti dalla particolare esposizione ai rischi del nostro territorio". Così il Presidente dell'Ania, associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, Giovanni Liverani commenta il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri che proroga per alcune categorie di imprese l'obbligo di copertura assicurativa contro le catastrofi naturali. "D'altra parte, però, continua Liverani, il segmento cui si concede più tempo è anche quello maggiormente esposto: auspico che le micro e piccole imprese italiane non aspettino l'ultimo momento per avviare la ricerca delle migliori soluzioni - peraltro già disponibili per tutte le categorie di imprese - confrontando i prezzi e i livelli di servizio, consapevoli che prima si assicureranno, prima si garantiranno uno scudo di protezione per la loro presenza sui mercati".