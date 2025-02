Proposta Lega: rottamazione cartelle senza sanzioni in commissione Finanze

Avanti con la proposta della Lega per la rottamazione 5 delle cartelle. Inizia oggi in commissione Finanze (al Senato, ndr.) l'iter del disegno di legge, che prevede una rateizzazione lunga senza sanzioni. Entreremo presto nel vivo, cominciando con le audizioni. Per noi è giusto sostenere chi ha dichiarato ma non è riuscito a pagare perché in difficoltà di cassa, ponendo le basi per la pace fiscale, che per la Lega è una priorità". Lo afferma in una nota il senatore della Lega e presidente della commissione Finanze di Massimo Garavaglia.