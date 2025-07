Proposta bilancio Ue 2028-34 vale 2mila miliardi

Vale 2mila miliardi la proposta della Commissione europea per il nuovo Bilancio Ue di medio termine per il settennato 2028-2034. Lo ha annunciato il commissario al bilancio Piotr Serafin in audizione alla commissione sul Budget del Parlamento europeo. La cifra si confronta con importo di meno di 1.200 miliardi nel periodo 2021-2027. Il collegio dei commissari Ue ha quindi adottato la proposta di Quadro finanziario pluriennale per i prossimi sette anni (2028-2034).

La proposta di bilancio Ue a lungo termine "non dimenticherà i nostri agricoltori e pescatori. Garantiremo la protezione del loro reddito stanziando 300 miliardi di euro per gli agricoltori, 2 miliardi di euro per i pescatori, comprensivi anche del raddoppio della riserva agricola".

La Commissione propone di stanziare "200 miliardi di euro" per l'azione internazionale dell'Ue e "fino a 100 miliardi" per l'Ucraina. "Con 200 miliardi per l'Europa globale, potremo agire più rapidamente, rispondere meglio e costruire partenariati più profondi, dall'allargamento agli aiuti umanitari". "Abbiamo anche stanziato fino a 100 miliardi di euro al di fuori dei massimali del Qfp per l'Ucraina, il nostro partner più strategico. Si tratta - ha aggiunto - di un impegno a lungo termine per la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina".

Il fondo per la competitività sarà il secondo pilastro del bilancio Ue a lungo termine (2028-2034) e avrà una "dotazione finanziaria di 451 miliardi di euro, compreso il fondo per l'innovazione". ha aggiunto Serafin "Riunisce i nostri sforzi di investimento nei settori delle tecnologie pulite, del digitale, delle biotecnologie, della difesa, dello spazio e della sicurezza alimentare, sostenendo progetti dall'idea alla produzione su scala industriale".