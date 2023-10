Proposta alternativa di Fondo Merlyn a Kkr per Tim

Merlyn Advisors, un fondo lussemburghese di proprietà di Alessandro Barnaba, ex Jp Morgan, con il 3% di Tim, propone un piano alternativo a Kkr: chiede la rimozione dell'amministratore delegato Pietro Labriola e propone Stefano Siragusa, l'ex responsabile Network Operations & Wholesale Officer uscito ad agosto dal gruppo. Il piano, come scrive il fondo al Consiglio di Amministrazione, prevede il mantenimento della rete "saldamente in mani italiane". Inoltre "non richiede alcun finanziamento al Governo" e promette di far tornare le azioni a 1 euro "preparando la ripresa dei pagamenti dei dividendi agli azionisti".