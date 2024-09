Prometeia, Pil Italia avanti senza sbalzi, +0,8% nel 2024

Un aumento del Prodotto interno lordo dell'Italia dello 0,8% per il 2024 e per il 2025, dopo lo 0,7% del 2023, e poi avanti "senza sbalzi" con un incremento medio dello 0,7% da qui al 2027, leggermente inferiore rispetto all'1% dell'Eurozona. Con questi numeri il Rapporto previsionale di Prometeia prospetta "una crescita bassa per l'Italia, che non potrà più contare sulle politiche fiscali espansive degli ultimi anni, ma senza recessione". La società di consulenza e ricerca segnala che "la preparazione della manovra incontra varie difficoltà", nel contesto di nuove regole europee, e prevede che "non riusciremo a ridurre il debito pubblico", stimato al 141% del Pil nel 2027. Invece l'inflazione "non è più motivo di grande preoccupazione" anzi "vi è spazio per aumenti salariali".