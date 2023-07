Prometeia, il Pil italiano quest'anno può crescere dell'1,1%

Quest'anno il prodotto interno lordo dell'Italia dovrebbe crescere dell'1,1%, quello dell'Eurozona dello 0,7% e quello mondiale del 2,6%. Sono le previsioni di un report di Prometeia intitolato 'Perché l'Italia può evitare la recessione'. Nella ricerca, in particolare, si spiega che dopo aver chiuso il 2022 con una crescita del Pil del 3,8%, anche nel primo trimestre di quest'anno l'economia italiana è risultata fra le più dinamiche dell'area euro, con un incremento trimestrale dello 0,6% e un aumento per l'intero 2023 che Prometeia stima pari all'1,1% (in rialzo dal +0,7% stimato a marzo). "Il Pil italiano è superiore a quello pre-Covid del 2,5%, un risultato migliore degli altri tre maggiori Paesi europei: a fronte di una maggiore debolezza dei consumi, spiccano l'ottima performance delle esportazioni e, soprattutto, l'eccezionale ciclo degli investimenti in costruzioni, che hanno fatto da volano per tutta la filiera", aggiunge il report. Per Prometeia ci sono quindi i presupposti affinché l'economia italiana esca dalla crisi inflazionistica (a giugno il tasso d'inflazione era ancora al 6,4%, fra i più alti nell'Eurozona) "senza sperimentare una vera e propria recessione ma solo un periodo di prolungata stagnazione, finché l'inflazione non sarà stata domata".