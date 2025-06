Programma Peses di Carlo Cottarelli: 145 incontri per studenti in tutta Italia

Il programma 'Peses' destinato agli studenti italiani delle scuole secondarie superiori e ideato da Carlo Cottarelli, docente di scienze Bancarie, finanziarie e assicurative e direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell'Università Cattolica, ha chiuso il secondo anno con 145 incontri in tutta Italia. Lo rende noto l'Università Cattolica che ha organizzato l'iniziative con il professore, ricevendo adesioni da istituti in tutte le regioni italiane e coinvolgendo come relatori 41 personalità del panorama economico, giuridico, politico e imprenditoriale del Paese.

Il 69,2% delle adesioni è giunto dalle regioni del Nord, l'88,5% da quelle del Centro e il 65,3% da quelle del Sud. Alla luce dei risultati del secondo ciclo di incontri l'ateneo ha avviato la raccolta delle iscrizioni per l'anno scolastico 2025-2026. Anche nel suo secondo anno di vita, Peses ha suscitato grande interesse. "Abbiamo coperto due terzi delle domande ricevute - commenta Cottarelli - dando priorità alle scuole che non eravamo riusciti a raggiungere nel primo anno, ma riuscendo a anche visitare alcune scuole per una seconda volta". "Nel terzo anno di questo progetto - prosegue - continueremo a coprire l'intero territorio nazionale e i diversi tipi di istituto e di orientamento, cercando di aumentare ulteriormente la percentuale delle scuole visitate rispetto alle domande che giungeranno".