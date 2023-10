Progetto sull'economia circolare, 'Oltre il green' inizia

Un dibattito per comprendere come sostenere le filiere di gestione dei rifiuti nel produrre valore, con esempi di economie circolari: è questa la modalità con cui il progetto 'Oltre il green' sarà presente all'edizione 2023 di Futura Expo. L'evento si terrà la mattina del 9 ottobre presso il Brixia Forum di Brescia. Un'opportunità per condividere progetti e sfide e contribuire alla crescita del sistema industriale delle economie circolari. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Dario Donato, esperto di economia e di Ambiente, e vi parteciperanno il professor Annamaria Giorgi, presidente del corso di laurea magistrale in Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas e coordinatore scientifico del Crc Ge.S.Di.Mont, il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica papale di San Pietro in Vaticano, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro, Chicco Testa presidente di Fise Assoambiente, Annalisa Di Ruzza, responsabile del dipartimento di Diritto Amministrativo e Ambientale di Bdo e Giuliano Maddalena, amministratore delegato del Sistema di consorzi Safe (Ecoped, Ridomus, Ecopower, Pneulife). L'iniziativa è a ingresso libero, previa registrazione online.