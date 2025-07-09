Progetto con D-Flight (Enav) per i droni nelle emergenze 118

D-Flight, società del gruppo Enav, ha siglato un "accordo di partenariato tecnico-operativo" con Sis 118 e UrbanV "per l'avvio di Seuam - Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto pionieristico che punta a rivoluzionare il soccorso sanitario d'emergenza attraverso l'impiego di droni e sistemi di mobilità aerea urbana". R' un "progetto sperimentale" - spiega una nota - che "nasce con l'obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di intervento del sistema di emergenza territoriale 118 nei casi di arresto cardiaco improvviso, shock emorragico, shock anafilattico, intossicazioni acute, o altre emergenze sanitarie, in cui si verifica pericolo imminente di perdere la vita, grazie a droni di ultima generazione in grado di trasportare, su regia in tempo reale delle centrali operative 118, defibrillatori, emoderivati, farmaci salvavita e dispositivi sanitari direttamente sul luogo dell'emergenza".

Una prima fase sperimentale (2025-2028), vedrà test di volo nei comuni aderenti al progetto, tra cui Altomonte (CS), Santa Lucia di Serino (AV), Massa di Somma (NA), Pizzo Calabro (VV), Laterza (TA), Rosciano (PE) e Trebisacce (CS). "In questi scenari - viene spiegato - i droni saranno utilizzati per consegnare presidi salvavita in tempi record, superando ostacoli logistici e riducendo la dipendenza dai mezzi di soccorso tradizionali". Il progetto "punta a diventare un modello di riferimento replicabile a livello nazionale e internazionale.